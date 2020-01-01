«الغرف التجارية» تكشف آخر تطورات قرار تنظيم موعد غلق المحلات

قال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن هناك لجنة برئاسة وزير التنمية المحلية تدرس قرار غلق المحلات وفقا لمعايير تراعي انتظام في السوق، وإتاحة توقيتات لعمليات النظافة والأمن.وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "صالة التحرير" المذاع عبر فضائية "صدى البلد": "لو حد بيشتغل 12 ساعة وقلت له يشتغل 8 ساعات هيقلل العمالة، كما أن المحافظات لا يناسبها توقيتات واحدة للغلق، وفي الصعيد في الصيف الناس لا تخرج قبل الثامنة مساء بسبب ارتفاع درجات الحرارة".وأردف: "تحديد مواعيد الغلق لابد أن يتقبلها التاجر، ولابد من التفريق بين مواعيد المحلات والمطاعم والسوبر ماركت والصيدليات والورش".وعما تردد عن نية اتحاد الغرف التجارية في توقيت يبدأ من التاسعة مساءً عارِ تمامًا من الصحة وأمر صعب للغاية، خاصة أنه وقت مبكر، ولم يتحدد حتى الآن ميعاد، وأن هذا القرار ما زال قيد الدراسة.واختتم: أن هذا القرار ما زال قيد الدراسة، وسيتم البت فيه بطريقة تمنع أي خسائر تتعرض لها السوق أو تؤثر بالسلب على أي من العاملين وأصحاب المحلات التجارية وغيرها.