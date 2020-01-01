عقدة عبدالرحمن أبوزهرة.. سر كراهيته لـ صلاح عبدالصبور وسخريته من ابنته

منذ أيام كتبت الفنانة معتزة صلاح عبدالصبور على صفحتها الشخصية الخاصة بموقع "فيسبوك" عبرت فيه عن استيائها من المعاملة التي لقيتها من الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بعدما شاركت في أولى مسرحياتها "أوفيليا" إخراج جواد الأسدي، وهو ما شجع المخرج المسرحي عصام السيد لاختيارها في دور في منمنمات تاريخية على خشبة المسرح القومي.وحكت "معتزة" عن علاقة الفنان عبدالرحمن أبوزهرة بوالدها الكاتب الراحل صلاح عبدالصبور، وقالت إنها شاهدت "أبوزهرة" في منزلهم وقت طفولتها، أثناء مشاركته بدور صغير في مسرحية "بعد أن يموت الملك" مع الفنان نور الشريف، والفنان كرم مطاوع.وجاء بين ما كتبته "معتزة" ابنة الكاتب صلاح عبدالصبور، أن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة كان يتنمر عليها طوال مدة البروفات، قالت: "منذ بداية البروفات في منمنمات تاريخية في القاعة الصغيرة اللي فوق في القومي- تقصد المسرح القومي- كان بيتعمد التريقة عليا وبغل شديد ومرعب، كان كورس مكثف من التنمر وكنت بروح كل يوم معيطة وفكرت اعتذر كذا مرة".وتساءلت "معتزة": "حد يسأل الفنان القدير كنت بتعمل في معتزة صلاح عبدالصبور كده ليه؟، ليه تخلي تجربتي مرة مهينة وموجعة كدة؟".وهو ما كشفه الكاتب والسيناريست محمد حلمي هلال لـ"الدستور"، وقال إن الفنان عبدالرحمن أبوزهرة كان يشارك في غالبية المسرحيات التي يكتبها صلاح عبدالصبور على خشبة المسرح القومي وقت ازدهار المسرح.لكن شهرة الكاتب الراحل صلاح عبدالصبور كانت تطغى وقتها على نجومية عبدالرحمن أبوزهرة كممثل، كان يسرق من الجميع الأضواء، بصفته كاتبًا كبيرًا، وهو ما شكل عُقدة لدى "أبو زهرة" احتفظ بها داخله إلى أن التقى بـ"معتزة" ليخلص عقدته فيها.