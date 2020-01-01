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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لبنان: نعمل على تنفيذ الإصلاحات اللازمة لمعالجة الأزمات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:38 م
حسّان دياب
حسّان دياب
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أكد رئيس الوزراء اللبناني حسّان دياب،أن الحكومة تعمل على تنفيذ حزمة من الإصلاحات اللازمة في سبيل معالجة الأزمات التي يشهدها لبنان، مشيرًا إلى أن خطة الإنقاذ المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة مؤخرًا وتعمل على تطبيقها، تُشكل نقطة انطلاق في سبيل الحصول على برنامج مساعدات من صندوق النقد الدولي.

قال دياب، في تصريحات، الأربعاء، خلال استقباله عددًا من الوفود، إن الحكومة بدأت في الإسراع بوتيرة تنفيذ الإصلاحات، لاسيما ما أقره مجلس الوزراء مؤخرا من التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان المركزي، والنظام الإلزامي لمعاينة ومراقبة الحاويات والبضائع والمركبات بالموانئ والمراكز الحدودية اللبنانية، إلى جانب الإصلاح في قطاع الكهرباء.

واعتبر رئيس الوزراء اللبناني أن الحكومة الحالية هي الأقرب إلى معايير حكومات التكنوقراط (الخبراء) في تاريخ لبنان، مضيفًا: "نعمل ليل نهار لمعالجة الأزمات ورغم ذلك تتعرض الحكومة للسهام السياسية، في وقت يجب أن نكون يدا واحدة لمواجهة التحديات، على الأقل في القضايا والأزمات الاجتماعية والاقتصادية والمالية".

وشدد «دياب» على أن الحكومة مُصرة على مواجهة التحديات، واتخاذ القرارات الصحيحة انطلاقا من المصلحة الوطنية وفي كافة المجالات، خاصة المالية والاقتصادية.

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