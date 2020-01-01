«التعليم»: عصا إلكترونية لمواجهة الغش بامتحانات الدبلومات الفنية

طلاب نظام الثلاث سنوات

طلاب نظام الخمس سنوات

قال الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم لشئون التعليم الفني، إنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في امتحانات الدبلومات الفنية والتي تنطلق السبت المقبل، وأشار إلى أنه تم اتخاذ اجراءات عديدة لمواجهة الغش.وأضاف مجاهد في تصريح لـ"الدستور": "أي طالب هنلاقي معاه موبيل هنلغي امتحانه"، مشيرا إلى أن العصا الإلكترونية التي كانت تستخدم في لجان الثانوية سيتم استخدامها في لجان الدبلومات الفنية.وتنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي بإذن الله يوم الخميس 13 أغسطس 2020، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكراسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية، والتي ستجري يوم السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة يوم الثلاثاء الموافق 28 يوليو 2020.وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهبوا إلى لجنة الامتحان قبل ميعاد امتحان اللغة العربية يوم السبت 25 يوليو القادم قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا الى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.ميعاد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1382020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجـــــات للدبلومات الفنية يوم الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 2582020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركزا بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضوا.