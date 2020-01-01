«الدفاع الأمريكية»: مستمرون في مكافحة فكر داعش المتطرف

أكدت وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون"، اليوم الأربعاء، أن وجود تنظيم داعش الإرهابي لا ينتهي بشكل كامل لكنها تعمل على مكافحة فكره المتطرف.وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيانها، إن تنظيم داعش الإرهابي لم يعد يسيطر على مساحة واسعة من الأراضي والقوات العراقية حققت نجاحات كبيرة في هزيمته.ولفتت البنتاجون إلى أن قوات الأمن العراقية أقوى بكثير من تنظيم داعش، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم حكومة العراق للقضاء على التنظيم تماما.وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية، أن خطر تنظيم داعش في سوريا تراجع بشكل كبير وبقاياه تتخذ من مناطق ريفية ملاذًا للتخفي وسط المدنيين.وأضافت: "نقدم التدريب والمشورة للقوات العراقية وضرباتها ضد تنظيم داعش تحقق نجاحات ملموسة".وشدد البنتاجون على أن القوات العراقية أصبحت الآن قادرة على مكافحة بقايا تنظيم داعش وحدها ولا تحتاج إلى مساعدة كبيرة.