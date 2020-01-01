«التعليم» لطلاب الدبلومات الفنية: «امتحاناتكم آمنة»

أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم التعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية المقرر أن تنطلق السبت المقبل ستكون آمنة، موجّهًا رسالة لطلاب التعليم الفني قال فيها: «متقلقوش.. وفّرنا الكمامات والمطهرات وكل الأدوات اللازمة لتكون الامتحانات آمنة».وقال مجاهد، لـ«الدستور»، أن كل الإجراءات التي طبّقت على طلاب الثانوية أثناء الامتحانات ستطبّق على طلاب الدبلومات الفنية، لافتًا إلى أن مَن أصيب بكورونا من حقه دخول الدور الثاني بالدرجة كاملة أيضًا.وتنطلق الامتحانات التحريرية الدور الأول للدبلومات الفنية السبت الموافق 25 يوليو 2020، وستنتهي الخميس 13 أغسطس 2020، وستجرى الامتحانات حسب الجداول المعلنة والسابق اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الوزارة للحفاظ على صحة الطلاب والمعلمين.وأوضحت الوزارة أنه بناء على موافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على تأدية طلاب الدبلومات الفنية لامتحان مادة التربية الدينية بالمنزل، فسيتم تسليم ورقة الأسئلة وكُرّاسة الإجابة الخاصة بامتحان مادة التربية الدينية للطلاب بعد أداء امتحان مادة اللغة العربية التي ستجري السبت 25 يوليو 2020، على أن يجيب الطالب على أسئلة التربية الدينية بالمنزل، ويقوم بتسليم كراسة الإجابة الثلاثاء 28 يوليو 2020.وطالبت الوزارة الطلاب بأن يذهب الطلاب إلى لجنة الامتحان قبل موعد امتحان اللغة العربية السبت 25 يوليو المقبل قبل بدء الامتحان بساعتين على النحو التالى:طلاب نظام الثلاث سنواتموعد امتحان اللغة العربية من الساعة 12:00 – 2:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 10:00 – 11:00 صباحًا.طلاب نظام الخمس سنواتموعد امتحان اللغة العربية من الساعة 10:00 - 12:30، وعلى الطلاب أن يتوجهوا إلى لجان الامتحان بين الساعة 8:00-9:00 صباحًا.ويؤدى الامتحانات التحريرية في الدور الأول لهذا العام عدد 776161 طالبا وطالبة أمام عدد 2987 لجنة وتنتهى الامتحانات التحريرية يوم الخميس الموافق 1382020، وسيتم البدء في أعمال تقدير الدرجات للدبلومات الفنية الأحد الموافق 682020 داخل 90 مقر تقدير، وتنتهى أعمال تقدير الدرجات يوم الخميس 2582020، ويبلغ عدد لجان النظام والمراقبة للتعليم الفنى بنوعياته (نظام السنوات الثلاث والسنوات الخمس) 25 لجنة، كما يبلغ عدد لجان الإدارة 23 لجنة، ويبلغ عدد مراكز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق الإجابة 34 مركز بجميع المحافظات، ويبلغ عدد الأعضاء العاملين بمَراكز توزيع الأسئلة 4450 عضوا، كما يبلغ عدد المقدرين بلجان تقدير الدرجات والمنتدبين للجان السير 47679 مقــدر، ويبلغ عدد المنتدبين للجان سير الامتحان 177326 عضـوًا.