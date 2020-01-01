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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سفير ألمانيا بمصر: فخور بعمل جامعتنا بكامل طاقتها من العاصمة الإدارية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:05 م
سيريل نون
سيريل نون
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أكد سيريل نون سفير ألمانيا في مصر أنه فخور بمقر الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربا عن سعادته بأن تكون من أوائل الجامعات التي تعمل بكامل طاقتها في قلب العاصمة الإدارية الجديدة.

وقال سفير ألمانيا - خلال الجولة التى قام بها لمقر الجامعة الألمانية الدولية التطبيقية بصحبة الدكتور أشرف منصور الرئيس المشارك لمجلس أمناء الجامعة، اليوم الأربعاء - "إنه ولأول مرة يتم تطبيق نظام التعليم العالي الألماني التطبيقي في مصر"، مشيرا إلى أن هذا الإنجاز الكبير لم يكن ممكنًا لولا العمل الدءوب الذي قام به فريق العمل بالجامعة لجمع أفضل الجامعات الألمانية التطبيقية لإطلاق منارة علم جديدة للتعليم العابر للحدود بين مصر وألمانيا.

ونوه بأن بلاده تفخر بكونها الشريك الرئيسي للتعليم العالي في مصر، خاصة مع وجود كبرى الجامعات الألمانية لتقديم ونقل الخبرات الألمانية في مجال العلوم التطبيقية.

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