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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الصحة العالمية»: تعافي 1.09 مليون شخص بالشرق الأوسط من كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 06:04 م
متعافين كورونا
متعافين كورونا
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أفادت منظمة الصحة العالمية، بأن مليون و94 ألف شخص تعافوا من فيروس كورونا المستجد من أصل مليون و411 ألف إصابة، منذ أن تفشي الفيروس وحتى أمس في منطقة الشرق الأوسط.

وتصدرت إيران بحسب بيان لمنظمة الصحة العالمية، نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء، دول المنطقة في إجمالي عدد المصابين، بواقع 278 ألف إصابة، تلتها باكستان بـ 266 ألفا ثم السعودية بـ 255 ألف إصابة.

وجاءت قطر في المرتبة الرابعة من حيث عدد الإصابات المؤكدة بواقع 107 آلاف و430 إصابة، تلتها العراق بعدد 97 ألفا و150 إصابة مؤكدة، وجاءت سلطنة عمان والكويت بحوالي 69 ألفا و887 إصابة و60 ألفا و434 حالة، على التوالي، ثم الإمارات بمعدل 57 ألفا و498 إصابة مؤكدة.

وعن معدل الوفيات، ذكرت المنظمة في بيانها أن إيران شهدت أعلى وفيات، بواقع 14 ألفا و634 شخصا تلتها باكستان بواقع 5 آلاف و639 حالة وفاة.

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