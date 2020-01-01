26 يوليو.. بدء تسليم المستندات الورقية لمرحلة رياض الأطفال ببورسعيد

أعلن نبوى باهى، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، اليوم الأربعاء، عن بدء عملية تسليم المستندات الورقية الخاصة بمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسى ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، اعتبارا من يوم ٢٦ يوليو الجارى ولمدة شهر.جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده سيادته اليوم مع منسقي رياض الأطفال بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهات رياض الأطفال، بحضور محمود بدوى مدير إدارة التوجيه الفنى، وعزيزة إمام موجه عام رياض الأطفال، ووليد أبو زيد مسئول رياض الأطفال، وذلك بقاعة المؤتمرات بديوان المديرية.ووجه وكيل الوزارة الشكر لكل القائمين على مرحلة رياض الأطفال على المجهود المبذول خلال فترة التسجيل الإلكترونى للأطفال المستجدين للعام الدراسى الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١، مشيرا إلى مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد أثناء عملية استلام المستندات الورقية.كما وجه باهى الحضور بالتنسيق التام مع الإدارات التعليمية وضرورة مراعاة الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد، والتيسير على أولياء الأمور أثناء عملية تسليم المستندات المطلوبة متمنيا للجميع التوفيق والسداد.