«الهلالي» مشيدًا بقرار تنظيم أعداد الحجيج: «لو راح ملايين هيرجع ربعهم»

علق الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، على السماح لأعداد قليلة بالحج هذا العام، قائلًا: "أنا بوجه تحية للمملكة العربية السعودية لأنهم سمحوا لأعداد مش كبيرة السنة دى علشان يقيموا فريضة الحج بسبب انتشار فيروس كورونا فى العالم كله".وأضاف الدكتور سعد الهلالى، خلال برنامج "كن أنت"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، مساء الأربعاء، "لو كان راحت أعداد بالملايين لأداء الحج فى ظل انتشار كورونا، كان هيرجعلنا ربعهم بس".وأوضح الدكتور سعد الدين الهلالي، أن مناسك الحج بها إثبات للذات، وكان الرسول عليه الصلاة والسلام، يقدم مناسك على أخرى في الحج، وكان بعض الصحابة يقومون بنفس المناسك ولكن بترتيب مختلف، وكان ذلك فى عهد النبى وهو على قيد الحياة، لذلك فإن الحج منح للإنسان الحرية فى ذلك والنبى لم يستنكر ذلك على بعض صحابته.