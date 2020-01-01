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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«السبكي» يتفقد مستشفى إسنا تمهيدًا لانطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:57 م
الدكتور أحمد السبكي،
الدكتور أحمد السبكي،
هدى الأمير
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تفقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مستشفى إسنا التخصصي، تمهيدًا لانطلاق العمل بها ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد مطلع الأسبوع المقبل، وذلك بعدما نجحت المستشفى في أداء دورها المطلوب في علاج مصابي فيروس كورونا، وحققت أكثر من 1000 حالة تعافٍ بين المرضى من المصريين والأجانب.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام فتحي المتحدث الإعلامي بمستشفى العزل الصحي بإسنا، أن زيارة الدكتور أحمد السبكي جاءت في إطار جولته التفقدية للمنشآت الصحية في الأقصر، والمدرجة للعمل ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، وخلال الزيارة حرص «السبكي» على التأكد من مدى جاهزية المستشفى لبدء المنظومة، وعن الحجم التجهيزي للمستشفى من حيث الأدوات والأجهزة الطبية بها.

وأشار في تصريحات خاصة لـ"الدستور" إلى أن المستشفى وفريقها الطبي حصلوا على إشادة واسعة من جانب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والذي أكد أن مستشفى عزل إسنا صارت أيقونة بعدما نجحت في تحقيق أعلى معدل للتعافي في مصر، وتحولت إلى دليل يؤكد أن المنظومة الصحية في مصر قوية.

وأكد أن كلمات «السبكي» وإشادته بالمستشفى وفريقها الطبي، كان لها الوقع الطيب في نفوس الأطباء، ومسح عن عقولهم كل عناء وإرهاق واجهوه خلال تواجدهم في المستشفى، وسهرهم على رعاية المرضى.

يشار إلى أن مستشفى إسنا تخدم 450 ألف مواطن، وجرى إنشاؤها وفقًا للمعايير العالمية والأكواد الدولية لبناء المستشفيات، وتتكون من مبنى أرضي و6 أدوار متكررة، وتشمل 155 سرير إقامة، وتحتوي على 15 عيادة خارجية، و5 معامل، وقسم للأشعة، وصيدلية، و4 غرف عمليات، وقسم للقسطرة، و27 سرير رعاية مركزة، و10 حضانات للأطفال، لافتا إلى أن المستشفى تشمل كافة التخصصات الطبية.

وتدخل محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس لمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وهي "الإسماعيلية، السويس، الأقصر، أسوان، وجنوب سيناء" والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق المنظومة الجديدة، إضافةً إلى محافظة بورسعيد.
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا
مستشفى إسنا

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