ليبيا: 3 وفيات و88 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الأربعاء إصابة 88 حالة جديدة ووفاة 3 حالات بفيروس كورونا المستجد.وأوضح المركز، في بيان رقم 137، أنه استلم 1732 عينة، جاءت نتائج 1644 حالة سلبية، و88 إيجابية، منها 59 حالة جديدة، و29 لمخالطين؛ فيما تماثلت 10 حالات للشفاء، وتوفيت 3 حالات.وذكر المركز أن إجمالي العينات كانت من مختبرات طرابلس، ومصراتة، وزليتن، وسبها، وبنغازي، والوطني للصحة الحيوانية.هذا، ويصل إجمالي عدد الحالات المصابة في عموم ليبيا إلى 2176 حالة، منها 1634 حالة لا تزال نشطة، و489 تماثلوا للشفاء، و53 حالة وفاة.