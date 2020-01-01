إحالة 29 طبيبًا ومدير وحدة صحية للتحقيق بالغربية

أحال الدكتور عبدالناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، 29 طبيبا وصيدليا وإداريا بالوحدات الصحية، للتحقيق بسبب تركهم للعمل وإحالتهم للشئون القانونية.جاء ذلك خلال جولة تفقدية أجراها الدكتور عبدالناصر حميدة، صباح اليوم الأربعاء، يرافقه الدكتورة رشا المسلاوي، مدير إدارة العلاج الطبيعي، وعبد الله الجبالي، مفتش بإدارة التفتيش المالى والإداري، على الوحدات الصحية بقرية فيشا سليم، والشرفاء وكفر الساحل التابع للإدارة الصحية أول طنطا ووحدة نفيا التابعة للإدارة الصحية بطنطا ثاني، رصد حالات ترك عمل 29 طبيبا وصيدليا ومراقبا وفنيا وتمريض من أماكنهم.كما شدد على الالتزام بالتدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره، واتباع أساليب مكافحة العدوى والتأكد من توافر أجهزة الاستنشاق والأكسجين والأدوية اللازمة لعلاج الحالات، كما أمر بتوفير مستلزمات طبية غير موجودة بالوحدات، والالتزام بمواعيد الحضور والانصراف.