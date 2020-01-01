تجديد حبس عاطل لحيازته مواد مخدرة بالساحل

قررت نيابة الساحل، الأربعاء، تجديد حبس عاطل 15 يومًا على ذمة التحقيق؛ لاتهامه بالاتجار بكمية من المواد المخدرة.كان ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الساحل، قد تمكنوا من ضبط المتهم "محمد.أ. م"، 30 سنة، عاطل، مقيم بحدائق القبة وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين زنة 60 جرامًا ومبلغ مالى 155 جنيهًا وهاتف محمول.بسؤال المتهم، اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه.تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأرسلت النيابة المضبوطات إلى المعمل الكيميائي، وأحرز المحمول والمبلغ المالى.