قواعد أمريكا باليابان تبدأ نشر إصابات كورونا مرتين أسبوعيًا

أعلنت القوات الأمريكية في اليابان أنها ستبدأ النشر العلني لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد التي وصفتها بـ"النشطة" في كل قاعدة عسكرية باليابان مرتين أسبوعيًا.وذكر بيان أصدرته القوات الأمريكية في اليابان أوردته شبكة CNN الأمريكية، الأربعاء، أن القيادة بالقوات شعرت بأن قدرًا أكبر من الشفافية على المستوى الاجتماعي كان ضروريًا من أجل تصور نطاق المشكلة بصورة دقيقة.أضاف البيان "أنه مسموح لمُنشآتنا في الوقت الحالي بنشر الأعداد ذات الصلة بالحالات الإيجابية الجديد المصابة بـ (كوفيد- 19)".وتم الإبلاغ عن ظهور ما لا يقل عن 7 حالات جديدة في القاعدة البحرية الأمريكية بمدينة (يوكوسوكا) اليابانية أمس الثلاثاء وحالة واحدة في قاعدة (كامب هانسين) التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة (أوكيناوا) اليابانية.وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) وسط القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان 153 حالة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.وأعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، خلال مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة تخطط لأن يكون هناك عمال يابانيون في القواعد الأمريكية، بداية من تلك الواقعة في محافظة (أوكيناوا) لاستقبال اختبارات فيروس (كورونا)، كما أشار حاكم محافظة (أوكيناوا) ديني تاماكي، إلى أن الاختبار سيبدأ خلال الأسبوع الجاري في أقرب فرصة.