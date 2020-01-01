رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قواعد أمريكا باليابان تبدأ نشر إصابات كورونا مرتين أسبوعيًا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:42 م
كورونا في امريكا
كورونا في امريكا
أ ش أ
طباعة
أعلنت القوات الأمريكية في اليابان أنها ستبدأ النشر العلني لأعداد الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد التي وصفتها بـ"النشطة" في كل قاعدة عسكرية باليابان مرتين أسبوعيًا.

وذكر بيان أصدرته القوات الأمريكية في اليابان أوردته شبكة CNN الأمريكية، الأربعاء، أن القيادة بالقوات شعرت بأن قدرًا أكبر من الشفافية على المستوى الاجتماعي كان ضروريًا من أجل تصور نطاق المشكلة بصورة دقيقة.

أضاف البيان "أنه مسموح لمُنشآتنا في الوقت الحالي بنشر الأعداد ذات الصلة بالحالات الإيجابية الجديد المصابة بـ (كوفيد- 19)".

وتم الإبلاغ عن ظهور ما لا يقل عن 7 حالات جديدة في القاعدة البحرية الأمريكية بمدينة (يوكوسوكا) اليابانية أمس الثلاثاء وحالة واحدة في قاعدة (كامب هانسين) التابعة لقوات مشاة البحرية الأمريكية في محافظة (أوكيناوا) اليابانية.

وبذلك يبلغ إجمالي عدد الحالات المصابة بفيروس (كورونا) وسط القواعد العسكرية الأمريكية في اليابان 153 حالة منذ الأول من شهر يوليو الجاري.

وأعلن وزير الدفاع الياباني، تارو كونو، خلال مؤتمر صحفي أمس أن الوزارة تخطط لأن يكون هناك عمال يابانيون في القواعد الأمريكية، بداية من تلك الواقعة في محافظة (أوكيناوا) لاستقبال اختبارات فيروس (كورونا)، كما أشار حاكم محافظة (أوكيناوا) ديني تاماكي، إلى أن الاختبار سيبدأ خلال الأسبوع الجاري في أقرب فرصة.

موضوعات متعلقة

«ارب نيوز»: أردوغان يرتكب جرائم العثمانيين ويسعى لتحقيق «الحلم القديم»

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

أبرزها تمويل الإسكان الاجتماعى.. 7 قرارات مهمة لـ«الوزراء»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الفساد الذي يغلف حرب المياة التركية
جلال حمام
الغنوشي (7).. من أين لك هذا؟
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
المزيد

الثقافة

استمرار محاضرات اليوم الرابع من ورشة «ثقافة الطفل»

السبت.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

«كأنك تراه» يختتم عروضه لشهر يوليو بساحة الهناجر

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل