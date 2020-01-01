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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حزب أردوغان: اليونان ترى تحويل آيا صوفيا «همجية» ونحن نراه إنقاذ

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:40 م
أردوغان
أردوغان
أبوزيد على
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وجه عمر تشيليك المتحدث الرسمي باسم حزب العدالة والتنمية، انتقادات لليونان بسبب اعتراضها على قرار تركيا بتحويل «آيا صوفيا» من متحف إلى مسجد.

وذكرت جريدة «سوزجو» التركية أن تشيليك قال "اليونان لا تفي بمعايير التسامح الديني، ولا تعرف أي شيء عن هذا المفهوم حتى تدين قرار تحويل آيا صوفيا إلى مسجد".

وأضاف "اليونان التي تعتبر ما فعلته تركيا «همجية»، نراه نحن مهمة إنقاذ وشرعية تمثل الأمل لشعوب العالم".

يذكر أن مجلس الدولة التركي أقر في الأيام الماضية، تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وذلك تنفيذًا لرغبة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وسمحت السلطات برفع الأذان من المتحف عقب إعلان القرار مباشرة، وذلك رغم تحذيرات من مؤسسات ومنظمات دولية وروحية حول العالم، من المساس بالصرح التاريخي الذي يجمع بين أصحاب الأديان المختلفة.

من جانبها، أعلنت السلطات اليونانية حالة الحداد وتنكيس الأعلام يوم الجمعة المقبل 24 يوليو حدادًا على تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد، وتزامنًا مع إقامة أول صلاة جمعة بالمتحف بعد قرار التحويل.

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