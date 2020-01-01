باكستان تؤكد التزامها بتعزيز العلاقات الودية مع بنجلاديش

وجهات النظر حول خطوات كل منهما للتعامل مع التحديات العديدة التي فرضها وباء كوفيد-19.



وأطلع رئيس الوزراء الباكستاني نظيرته على تدابير حكومته لإنقاذ الأرواح وسبل المعيشة وكذلك مبادرته العالمية لتخفيف عبء الديون للدول النامية.



كما أعرب عمران خان عن خالص تعازيه بشأن الخسائر المادية والبشرية بسبب الفيضانات الأخيرة في بنجلاديش، موضحا وجهة نظر باكستان بشأن الوضع الخطير في إقليم جامو وكشمير، وشدد على أهمية الحل السلمي للنزاع في هذا الإقليم من أجل منطقة آمنة ومزدهرة.



كما كرر دعوته الودية لرئيسة وزراء بنجلاديش شيخة حسينة لزيارة باكستان.

أجرى رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع نظيرته البنجلاديشية شيخة حسينة أكد خلاله التزام باكستان بتعزيز العلاقات الودية مع بنجلاديش على أساس الثقة المتبادلة والاحترام والمساواة في السيادة.وأوضح عمران خان خلال الاتصال الهاتفي الأهمية التي تعلقها باكستان على توثيق العلاقات مع بنجلاديش، وسلط الضوء على أهمية الاتصالات الثنائية المنتظمة والتبادلات بين الشعبين، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية.وأكد رئيس الوزراء الباكستاني مجددا التزام بلاده تجاه رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي، مشيرا إلى أهمية عمل البلدين لتعزيز التعاون الإقليمي من أجل السلام والازدهار المستدامين.وأعرب عمران خان عن تعازيه إلى شيخة حسينة في الخسائر في الأرواح الناجمة عن تفشي وباء كوفيد-19 في بنجلاديش، لكنه أشاد بالإجراءات التي اتخذتها سلطات بنجلاديش لاحتواء انتشار الفيروس.وتبادل المسئولان