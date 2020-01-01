5 أيام تفصل بيتر ميمى عن انتهاء فيلم «موسى»

خمسة أيام فقط تفصل المخرج بيتر ميمي عن الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد "موسى" والذي بدأ تصويره منذ تسعة أشهر، الفيلم ينتمي للإنتاجات الضخمة ويلعب بطولته عدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، منهم النجوم إياد نصار وكريم محمود عبدالعزيز وصلاح عبدالله وأسماء أبواليزيد وسارة الشامي.وتدور أحداثه في إطار من الخيال العلمي الذي يجنح نحو دراما الأكشن والإثارة وكان تصوير الفيلم قد بدأ قبل 9 أشهر، وتحديدا في أكتوبر الماضي، لكنه توقف التصوير بسبب انشغال المخرج بيتر ميمي بتصوير مسلسل الاختيار، وأيضا في ظل جائحة كورونا التي اجتاحت العالم لأكثر من أربعة أشهر تعطلت خلالها الحياة تماما.فيلم موسى من إنتاج سينرجي فيلمز ونيوسينشري وأفلام مصر العالمية، وتم فيه استخدام أحدث تقنيات الجرافيكس العالمية.