رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الجامعة الألمانية تنظم دورات صيفية لدراسة التكنولوجيا الحديثة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:39 م
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
إسراء جمال
طباعة
أعلنت الجامعة الألمانية الدولية تنظيم دورات صيفية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة التكنولوجيا الحديثة على مدار 3 أيام متتالية في الفترة من 20 وحتى 22 يوليو الجاري.  

وأوضحت الجامعة الألمانية الدولية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن المعسكر الصيفي يهدف إلى تعريف الطلبة على أحدث التقنيات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتفكير الحسابي وتصميم الألعاب والتي تعد إحدى ركائز التكنولوجيا الحديثة في العصر الحالي.

وأضاف البيان أن الذكاء الاصطناعي يعد من التقنيات الحيوية والمهمة في الوقت الحاضر التي تطورت بسرعة مذهلة وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية.

وأشار البيان إلى أن الطلاب سيقومون بدراسة المصطلحات العلمية المتعلقة بعلم الروبوتات، وأسس وعلوم البرمجة وكيفية تطبيقها عمليًا، حيث من المنتظر أن يكون الطالب مع نهاية المعسكر قادرا على معرفة أساسيات وكيفية صناعة الأجهزة الذكية.

كما تشمل الدراسات مجال تصميم الألعاب وقدرة الطلبة على التعرف على أساسيات تصميم الألعاب باستخدام منصات متعددة، وهي من أكثر المواد المستخدمة حاليًا نظرًا لتطور طرق وشكل الألعاب Video Games، حيث سيتعرف الطالب على العديد من المراحل بداية من الضوء ثم الكاميرا ثم محرك الفيزياء إلى كتابة كود اللعبة، فمع نهاية هذه المادة سوف يكون الطالب لديه القدرة على صناعة نموذج مبدئي، وتصميم لعبة حقيقية بسيطة يُمكن استخدامها على العديد من الأجهزة.
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية
الجامعة الألمانية

موضوعات متعلقة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

«ارب نيوز»: أردوغان يرتكب جرائم العثمانيين ويسعى لتحقيق «الحلم القديم»

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الفساد الذي يغلف حرب المياة التركية
جلال حمام
الغنوشي (7).. من أين لك هذا؟
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
المزيد

الثقافة

استمرار محاضرات اليوم الرابع من ورشة «ثقافة الطفل»

السبت.. ملتقى الهناجر الثقافي يحتفل بذكرى ثورة 23 يوليو

«كأنك تراه» يختتم عروضه لشهر يوليو بساحة الهناجر

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل