الجامعة الألمانية تنظم دورات صيفية لدراسة التكنولوجيا الحديثة

أعلنت الجامعة الألمانية الدولية تنظيم دورات صيفية بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لدراسة التكنولوجيا الحديثة على مدار 3 أيام متتالية في الفترة من 20 وحتى 22 يوليو الجاري.وأوضحت الجامعة الألمانية الدولية في بيانها، اليوم الأربعاء، أن المعسكر الصيفي يهدف إلى تعريف الطلبة على أحدث التقنيات التكنولوجية في مجالات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي والتفكير الحسابي وتصميم الألعاب والتي تعد إحدى ركائز التكنولوجيا الحديثة في العصر الحالي.وأضاف البيان أن الذكاء الاصطناعي يعد من التقنيات الحيوية والمهمة في الوقت الحاضر التي تطورت بسرعة مذهلة وأصبحت جزءًا من حياتنا اليومية.وأشار البيان إلى أن الطلاب سيقومون بدراسة المصطلحات العلمية المتعلقة بعلم الروبوتات، وأسس وعلوم البرمجة وكيفية تطبيقها عمليًا، حيث من المنتظر أن يكون الطالب مع نهاية المعسكر قادرا على معرفة أساسيات وكيفية صناعة الأجهزة الذكية.كما تشمل الدراسات مجال تصميم الألعاب وقدرة الطلبة على التعرف على أساسيات تصميم الألعاب باستخدام منصات متعددة، وهي من أكثر المواد المستخدمة حاليًا نظرًا لتطور طرق وشكل الألعاب Video Games، حيث سيتعرف الطالب على العديد من المراحل بداية من الضوء ثم الكاميرا ثم محرك الفيزياء إلى كتابة كود اللعبة، فمع نهاية هذه المادة سوف يكون الطالب لديه القدرة على صناعة نموذج مبدئي، وتصميم لعبة حقيقية بسيطة يُمكن استخدامها على العديد من الأجهزة.