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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الأوروبي: سلوكيات تركيا في شرق المتوسط تعكس رسائل خاطئة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:38 م
الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
آية حسني
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أكد الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، أن إصدار تركيا برقية ملاحة بحرية نافتيكس تشير لنقل سفينة المسح الجيولوجي «أوروك رييس» إلى المياه الواقعة جنوب جزيرة كاستيلير اليونانية تُرسل «رسالة خاطئة» ولا تساعد في تخفيف التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي، وفقا لموقع تركيا الآن.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مفوضية السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي نبيلة ماسارلي، إن سلوك دولة مرشحة لعضوية الاتحاد يقتضي منها احترام علاقة حسن الجوار، مشيرة إلى أنه يجب عند وجود نزاع ما بين تركيا واليونان، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية.

وكانت تركيا أعلنت، أمس الثلاثاء، اعتزامها إرسال سفن تنقيب في المياه المتنازع عليها في البحر الأبيض المتوسط، مما يزيد من التوترات بين الجارتين، ويتجاهل دعوات الدول الأوروبية لوقف أعمال التنقيب.

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