جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تعقد دورة لـ «مدربي الهيئة العامة لتعليم الكبار»

بدأت جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا عقد دورة تدريبية لمدربي الهيئة العامة لتعليم الكبار، من خلال تطبيق ( Microsoft تيمز ) عبر مواقع التواصل الاجتماعى "أون لاين"، وجاءت الدورة تحت عنوان "إدارة بيانات التعليم الافتراضي"، ومن المقرر أن يستمر انعقادها حتى 27 يوليو الجارى، ويأتى ذلك فى إطار تفعيل بروتوكول التعاون المبرم بين جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والهيئة العامة لتعليم الكبار، برعاية خالد الطوخى رئيس مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، والأستاذ الدكتور عاشور عمرى رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لتعليم الكبار.وتم إعداد الدورة «أونلاين» بأحدث التقنيات، سعيًا لاستيعاب تحديات انتشار جائحة كورونا وحرصًا على التباعد الاجتماعي، وتقوم كلية تكنولوجيا المعلومات بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، تحت إشراف الأستاذ الدكتور محمد العزازي رئيس الجامعة، والدكتور عمرو الليثى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والأستاذ الدكتور هانى حرب عميد كلية تكنولوجيا المعلومات، بتدريس مواد الدورة‏ لمدربى الهيئة العامة لتعليم الكبار، طول فترة انعقادها.