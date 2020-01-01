«الوفد» يطالب المرأة المصرية بالمشاركة في انتخابات «الشيوخ»

أكدت الدكتورة منى مكرم عبيد، المستشار السياسي لرئيس حزب الوفد، أن المرأة المصرية "شريك أساسي" في العملية السياسية، ولعبت دورا كبيرا على مر التاريخ في دعم الدولة المصرية.وقالت المستشار السياسي لرئيس الوفد، في بيان، اليوم الأربعاء: لقد حصلت المرأة المصرية على كافة حقوقها في مختلف المجالات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يعي جيدا قدراتها وإمكانياتها ويعمل على تدعيمها من خلال تعيينها في المناصب القيادية العليا بالدولة، لافتة إلى أن التشكيلات الوزارية الحكومية التي جرت خلال الفترة الماضية خير دليل على ذلك.وأكدت الدكتورة منى مكرم، على أن المرأة لم تحظى بأي اهتمام من قبل الرؤساء السابقين مثلما حظيت بدعم واهتمام وتشجيع من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي دائما يوجه بدعمها وتمكينها في كافة المناصب.وناشدت المستشار السياسي لرئيس الوفد، المرأة المصرية بأن تقوم بدورها الوطني بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة، قائلة: بما أننا على وشك إجراء انتخاب أعضاء الغرفة الثانية للبرلمان "مجلس الشيوخ" فلابد أن تخرج المرأة للمشاركة وبكثافة وأن تدلي بصوتها في الصندوق الانتخابي، ليكون صوتها هو رمانة الميزان في تلك العملية الديمقراطية.وطالبت الأحزاب السياسية والمجلس القومي للمرأة، بالقيام بدورهم المجتمعي بتوعية المرأة بأهمية المشاركة في تلك الانتخابات وتوضيح الدور المنوط به مجلس الشيوخ.