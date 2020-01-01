عبير موسي: نواب النهضة يخدمون الغنوشي لا تونس (فيديو)

شاركت عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر التونسي منذ قليل، بثًا مباشرًا على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك»، وأكدت على استمرار اعتصام نواب الدستوري الحر بمقر مجلس النواب.ونفت موسي قيام أي من نواب الدستوري الحر بتكسير أو تخريب أي من الممتلكات داخل البرلمان التونسي، وأظهرت من خلال بثها المباشر عدم وجود أي أضرار بمكتب الحبيب خضر القيادي بحركة النهضة، والذي تزعم بأن نواب الدستوري الحر قاموا بتكسير مكتبه داخل الحزب وحرق العلم التونسي.وظهر في خلال البث المباشر، تجمع عدد من نواب حركة النهضة أمام مكتب رئيس البرلمان ورئيس النهضة راشد الغنوشي، وعلقت موسي على هذا الأمر قائلةً "الغنوشي أرسل ميليشياته لحماية مكتبه".وفي السياق نفسه، جددت موسي انتقاداتها لحركة النهضة ورئيسها، موضحةً أنه أرسل النساء لحماية مكتبه، قائلة "هذه هي عقلية الغنوشي وجماعته فهم لا يروون المرأة التونسية سوى في الأعمال القذرة"، مشيرة إلى أنهم نواب برتبة حراس للغنوشي وجماعته.وردد مجموعة من نواب حركة النهضة هتافات «انتهاك الشرعية» من أمام مكتب راشد الغنوشي، في إشارة منهم إلى أن ما يقوم به نواب الدستوري الحر هو انتهاك للشرعية.وأكدت موسى على أنه لا مجال للتنازل عن مطالبهم، ويستمرون في الاعتصام حتى يتم سحب الثقة من الغنوشي، وتخليص البرلمان التونسي من الجماعات الإرهابية.واختتمت البث المباشر بشعورها بالأسف على نواب حركة النهضة، الذين يخدمون الغنوشي كـ حراس وليس كـ نواب للبرلمان التونسي ولخدمة تونس.