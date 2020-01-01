إخلاء 3 مناطق باليونان بسبب حريق غابات

أخلت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، 3 مناطق كاملة من السكان بجنوب البلاد في إطار جهود السيطرة على حريق غابات قرب مدينة (كورينثوس).وأوضحت سلطات الإطفاء اليونانية -حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية- أنه تم إرسال طائرتي إطفاء وثلاثة مروحيات للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تلال.وتابعت السلطات، أن قوات الإطفاء تتعامل أيضا مع حريق آخر قرب مدينة "أولمبيا" بأقصى جنوب البلاد، فيما لم تتح المزيد من التفاصيل بشأنه.