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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إخلاء 3 مناطق باليونان بسبب حريق غابات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:37 م
حريق غابات باليونان
حريق غابات باليونان
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أخلت السلطات اليونانية، اليوم الأربعاء، 3 مناطق كاملة من السكان بجنوب البلاد في إطار جهود السيطرة على حريق غابات قرب مدينة (كورينثوس).

وأوضحت سلطات الإطفاء اليونانية -حسبما ذكرت قناة (إيه بي سي) الأمريكية- أنه تم إرسال طائرتي إطفاء وثلاثة مروحيات للسيطرة على الحريق الذي نشب بمنطقة تلال.

وتابعت السلطات، أن قوات الإطفاء تتعامل أيضا مع حريق آخر قرب مدينة "أولمبيا" بأقصى جنوب البلاد، فيما لم تتح المزيد من التفاصيل بشأنه.

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