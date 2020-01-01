«التضامن»: 90.5% من متعافي الإدمان «ذكور»

أكد عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، أن الصندوق مستمر في تقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان وسط اتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد.وأضاف عثمان فى تصريحات، أن عدد مرضى الإدمان الذين استفادوا من الخدمات العلاجية عن طريق الخط الساخن للصندوق "16023" خلال 6 أشهر الأولى من عام 2020، بلغ 52730 مريضا ترددوا على المراكز العلاجية الشريكة مع الخط الساخن، وعددها 23 مركزا بـ14 محافظة، وتنوعت الخدمات ما بين مكالمات للمتابعة وأخرى للمشورة بجانب تقديم العلاج مجانا وفي سرية تامة، وبلغت نسبة الذكور من هذه الخدمات 90.64% بينما بلغت نسبة الإناث 9.36 %، وأن هذه الخدمات تقدم مجانا.