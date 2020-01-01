«مستقبل وطن» يثمن يقظة وجهود القوات المسلحة فى مواجهة الإرهاب

ثمن المهندس أشرف رشاد الشريف، الأمين العام، والنائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن، يقظة رجال قواتنا المسلحة في مواجهة وإحباط أي عمليات إرهابية تستهدف أمن واستقرار الوطن.وقال رشاد، في تصريحات له، إن إحباط محاولة استهداف أحد الارتكازات الأمنية بشمال سيناء، وتصفية 18 فردًا تكفيريًا، يحمل العديد من الدلائل، أولها أن أفراد أجهزتنا الأمنية باتوا يتمتعون بيقظة شديدة، ويدركون طبيعة تحركات الجماعات الإرهابية من خلال معلومات استخباراتية دقيقة.وأضاف رشاد: "ومن بين هذه الدلائل أيضا؛ أنها رسالة طمأنة جموع المصريين على أن عزيمة رجال قواتنا المسلحة ثابتة وراسخة وعاقدة العزم على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وترسيخ مناخ آمن ينعم فيه الوطن بالسلام والتنمية والنهوض وكتابة مستقبل أفضل للأجيال القادمة".وأشار إلى أن فشل هذه العملية أيضًا يعكس حجم تخبط وارتباك الجماعات الإرهابية وعدم قدرتهم على المواجهة، وأنهم باتوا يلفظون أنفاسهم الأخيرة، وأن جهود قواتنا المسلحة نجحت في محاصرتهم وتضييق الخناق عليهم، وأفقدتهم توازنهم وقاربت من كتابة نهايتهم الحتمية (مزبلة التاريخ).واختتم رشاد تصريحاته: "ثقتنا كبيرة لا حدود لها في قدرة قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة على اجتثاث الإرهاب من جذوره، وسنظل صفًا واحدًا لن نتأخر عن تقديم الدعم والتأييد وبث روح العزيمة والإصرار لكل من يحمل هموم الوطن على أكفه".