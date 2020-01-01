الحكم في استئناف مجدى عبدالغني على حبسه 3 سنوات.. 23 سبتمبر

قررت محكمة جنح مستأنف الدقي تأجيل نظر الاستئناف المقدم من مجدي عبدالغني، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، على الحكم الصادر من محكمة الدقي بحبسه 3 سنوات، وتغريمه 300 ألف جنيه، في 3 قضايا، لاتهامه بالامتناع عن تسليم ميراث أقاربه، لجلسة 23 سبتمبر للحكم.صدر القرار برئاسة المستشار محمد الحينى، وبعضوية المستشارين أحمد سالمان، وعمرو أباظة، وأمانة سر محمود صابر.كان "مجدي" اتهم بالامتناع عن تسليم حصة ميراث أقاربه، وقام عدد من أقاربه من مستحقي الميراث بإقامة دعوى ضده، واتهموه بالامتناع عن تسليم حصة الميراث الخاصة بهم في محطة بنزين بالوراق.وصدر حكم من محكمة جنح الدقي بحبس عضو مجلس اتحاد الكرة السابق سنة وتغريمه 100 ألف جنيه، عن كل قضية، فعارض على الأحكام الصادرة في حقه، وتم تأييده فى المعارضة.