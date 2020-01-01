502 إصابة جديدة بكورونا فى أستراليا

سجلت أستراليا، اليوم الأربعاء، أكبر حصيلة لإصابات فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد منذ بداية الجائحة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 502 حالة، منها 484 حالة سجلت فى ولاية فكتوريا وحدها، و16 حالة فى نيوساوث ويلز.وحسب صحيفة (ذا صنداي مورنينج هيرالد) الأسترالية، فقد شهدت ولاية فيكتوريا يومها الأسوأ في جائحة فيروس كورونا بتسجيل 484 حالة جديدة، مع زيادة حالات تفشي المرض في دور رعاية المسنين والمسالخ، فيما توفي رجلان من نزلاء دور المسنين في التسعينيات من العمر نتيجة إصابتهما، ما رفع عدد وفيات الفيروس في الولاية إلى 44.وسجلت ولاية نيوساوث ويلز 16 إصابة جديدة، وسط مخاوف من أنها تتبع مسارًا مشابهًا لأحدث تفشي للفيروس في فيكتوريا، وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا على مستوى البلاد إلى 3 آلاف و745 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي سجلتها أستراليا حتى الآن إلى 128 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 8 آلاف و545 شخصًا.يأتي ذلك فيما كشف رئيس وزراء ولاية فكتوريا دانيال أندروز، اليوم، عن أنه من بين أسباب الارتفاع في أعداد حالات فيروس كورونا في الولاية أن 9 من بين كل 10 أشخاص لا يتبعون القواعد المتعلقة بالعزل الذاتى بمجرد شعورهم بالأعراض وحتى حصولهم على نتائج اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.وقال أندروز: "إنه من بين 3 آلاف و810 حالات سجلت بين يومي 7 و21 يوليو الجاري، لم يعزل حوالي 90% أنفسهم خلال الفترة بين أول ظهور للأعراض والحصول على نتيجة الاختبار، كما لم يعزل حوالى 50% أنفسهم خلال الفترة ما بين الخضوع للاختبار وتلقى نتيجته".ومن المقرر أن يصبح ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في مدينة ملبورن ومنطقة ميتشل شاير اعتبارًا من يوم غد الخميس في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا في فكتوريا، مع فرض غرامة قدرها 200 دولار على المخالفين.