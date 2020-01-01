رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

502 إصابة جديدة بكورونا فى أستراليا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:24 م
كورونا في أستراليا
كورونا في أستراليا
أ ش أ
طباعة
سجلت أستراليا، اليوم الأربعاء، أكبر حصيلة لإصابات فيروس كورونا المستجد خلال يوم واحد منذ بداية الجائحة، حيث بلغ عدد الإصابات الجديدة 502 حالة، منها 484 حالة سجلت فى ولاية فكتوريا وحدها، و16 حالة فى نيوساوث ويلز.

وحسب صحيفة (ذا صنداي مورنينج هيرالد) الأسترالية، فقد شهدت ولاية فيكتوريا يومها الأسوأ في جائحة فيروس كورونا بتسجيل 484 حالة جديدة، مع زيادة حالات تفشي المرض في دور رعاية المسنين والمسالخ، فيما توفي رجلان من نزلاء دور المسنين في التسعينيات من العمر نتيجة إصابتهما، ما رفع عدد وفيات الفيروس في الولاية إلى 44.

وسجلت ولاية نيوساوث ويلز 16 إصابة جديدة، وسط مخاوف من أنها تتبع مسارًا مشابهًا لأحدث تفشي للفيروس في فيكتوريا، وبذلك ارتفع عدد حالات الإصابة النشطة بكورونا على مستوى البلاد إلى 3 آلاف و745 حالة، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات التي سجلتها أستراليا حتى الآن إلى 128 وفاة، في حين بلغ عدد المتعافين 8 آلاف و545 شخصًا.

يأتي ذلك فيما كشف رئيس وزراء ولاية فكتوريا دانيال أندروز، اليوم، عن أنه من بين أسباب الارتفاع في أعداد حالات فيروس كورونا في الولاية أن 9 من بين كل 10 أشخاص لا يتبعون القواعد المتعلقة بالعزل الذاتى بمجرد شعورهم بالأعراض وحتى حصولهم على نتائج اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس.

وقال أندروز: "إنه من بين 3 آلاف و810 حالات سجلت بين يومي 7 و21 يوليو الجاري، لم يعزل حوالي 90% أنفسهم خلال الفترة بين أول ظهور للأعراض والحصول على نتيجة الاختبار، كما لم يعزل حوالى 50% أنفسهم خلال الفترة ما بين الخضوع للاختبار وتلقى نتيجته".

ومن المقرر أن يصبح ارتداء أقنعة الوجه إلزاميًا في مدينة ملبورن ومنطقة ميتشل شاير اعتبارًا من يوم غد الخميس في محاولة لاحتواء الموجة الثانية من إصابات فيروس كورونا في فكتوريا، مع فرض غرامة قدرها 200 دولار على المخالفين.

موضوعات متعلقة

صفقات الصيف: الأهلي يستهدف «العريبي».. و«كوليبالي» كلمة السر

مقتل 18 تكفيريا في إحباط هجوم إرهابي ببئر العبد.. واستشهاد 2 من أبطال الجيش

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل

سيبيريا تكتشف طريقة لقتل كورونا في 40 ثانية

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

صفقات الصيف: الأهلي يستهدف «العريبي».. و«كوليبالي» كلمة السر

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الفساد الذي يغلف حرب المياة التركية
جلال حمام
الغنوشي (7).. من أين لك هذا؟
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل

أغانى ديزنى على مسرح النافورة بالأوبرا.. الجمعة

ترجمة كتاب تحية عبدالناصر «ذكريات معه» إلى الروسية

انطلاق سلسلة حوارات «التعليم وتحولاته.. وعود وعهود» الجمعة