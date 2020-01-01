بنسبة 65%.. الحشيش يسبق الترامادول فى طلبات مدمنى المخدرات

قال عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الحشيش يحتل المرتبة الأولى طبقًا لأكثر أنواع المخدرات لنتائج الخط الساخن بنسبة 64.98 %، فى حين يأتي تعاطى الترامادول فى المرتبة الثانية بنسبة 52.15% يليه الهيروين بنسبة 33.71%، والأستروكس والفودو بنسبة 11.24%، بجانب التعاطى المتعدد "تعاطي أكثر من مخدر".وأضاف عثمان فى تصريحات، أن مصادر الاتصالات كانت من المريض نفسه مما يسفر عن تزايد الثقة فى خدمات الخط الساخن من قبل المرضى ومما يزيد من نسبة التعافي وتقليل حالات الانتكاسة، وأيضًا الأم والأب مما يدل على ارتفاع الوعي الأسري فى الاكتشاف المبكر لمرض الإدمان وخلق الدافع لدى الأبناء للعلاج، كما تشير بيانات المتصلين بالخط الساخن خلال هذه الفترة إلى أن سن التعاطى كانت فى سن مبكرة، حيث إن نسبة 25.48% بدأوا من سن 15 سنة حتى 20 سنة و35.14% بدأوا من سن 20 سنة حتى 30 سنة و26.68% بدأوا من سن 30 وحتى 40 سنة.