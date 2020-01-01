رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«طفولة القليوبية» يتقدم بطلب لوضع طفلة «منور قليوب» بالمستشفى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:19 م
القومي للأمومة والطفولة
القومي للأمومة والطفولة
كتب صلاح حسنى
طباعة
أعلنت سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة القليوبية، تقدمها بطلب لنيابة قليوب بضرورة وضع الطفلة "ب" والتى قام والدها بتعذيبها وربطها بسلاسل حديدية بمنور منزلهم بقرية عزبة إمام، في أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية لها، نظرا للحالة التي بها الطفلة نتيجة آثار التعذيب، وذلك قبل إيداعها بأحد دور الرعاية بقليوب.

وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة فى تصريحات صحفية، أنه يجري حاليا فحص الأطفال الأشقاء الآخرين للطفلة وما إذا كان يمارس عليهم تعذيب من عدمه، وهل أن البنت وحدها من تعرضت لهذا السلوك، موضحة أن الأب إنهم البنت في التحقيقات بادعاءات لا أساس لها من الصحة فهي لا حول لها ولا قوة.

فيما قررت نيابة قليوب حبس "إ. ح" والد الطفلة "ب" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه تعذيب نجلته 11 عاما، وتقييدها بالسلاسل الحديدية وانتشار آثار طفى السجائر بجسدها والتعذيب بأنحاء جسدها، كما أمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة "ب" بدار لرعاية الأطفال بقليوب.

وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة أعلن عن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا من أحد الجيران والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

موضوعات متعلقة

رسميا.. انطلاق الدراسة بالجامعات 17 أكتوبر بنظام «التعليم الهجين»

قرار جديد من «التموين» بشأن المخابز

«ارب نيوز»: أردوغان يرتكب جرائم العثمانيين ويسعى لتحقيق «الحلم القديم»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

الصور

image description

«فركش».. «كابوس الثانوية» ينتهى بالأحضان والورود

image description

حمو بيكا يغزو السوشيال ميديا بـ«باتون باليه بالسمسم هات» (فيديو)

image description

جلسة مجلس النواب بحضور وزيرة الصحة

image description

«الهروب من كورونا».. مصريون يحتلون شواطئ دهب

image description

امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

الأكثر قراءة

غواص: جثمان «شاطئ النخيل» بدون رأس أو أطراف

العثور على جثمان بشاطئ النخيل.. وكبير الغواصين: مرجح «شادى»

أول رد من أسرة عبدالرحمن أبوزهرة على «تدهور صحته»

صفقات الصيف: الأهلي يستهدف «العريبي».. و«كوليبالي» كلمة السر

إنفوجراف

image description

سرقها وأنكر الزواج.. أزمة المطربة شيما عادل ولاعب الأهلي السابق (إنفوجراف)

image description

الشيطان.. قتل أسرته ليتزوج عشيقته المتزوجة

image description

محظورات الدعاية الانتخابية بمجلس الشيوخ (إنفوجراف)

image description

تنفيذ حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة (إنفوجراف)

أيام زمان

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

هل شتم نجيب الريحاني؟.. عادل إمام يرد على اتهام خطير في حياته

مأساة فؤاد المهندس.. تلميذه الأول انقلب عليه ومدبولي خانه

"الأطباء قالوا :" معجزة طبية".. تفاصيل أسوأ 100 ساعة عاشتها أم كلثوم

نجم الساعة

«قدّم أغنية تدعو للإلحاد».. القصة الكاملة لتكفير موسيقار الأجيال

الصحة

باحثون يبتكرون كمامة ذاتية التنظيف عبر «شاحن موبايل»

اكتشاف أجسام مضادة جديدة لدى المتعافين من كورونا

بريطانيا تشيد بعقار «ديكساميثازون» لعلاج كورونا

مكافحة الأمراض المعدية تحذر اليابان من كورونا

منوعات

دراسة: ألعاب الفيديو العنيفة لا تؤثر على سلوكيات الأطفال

روسيا تحصل على لقاح مضاد لكورونا في الخريف

تنسيق الجامعات 2020.. و موعد اجتياز اختبارات القدرات

4 طرق لعلاج الصدفية فى المنزل

مقالات الرأي
خالد عكاشة
الفساد الذي يغلف حرب المياة التركية
جلال حمام
الغنوشي (7).. من أين لك هذا؟
منى رجب
عبير موسى تحتفل بانتصاراتها على «إخوان تونس»
د.مينا بديع عبدالملك
البابا كيرلس السادس.. وسر نجاح المباحثات الإثيوبية
المزيد

الثقافة

التفاصيل الكاملة لحريق دار الكتب والوثائق على كورنيش النيل

أغانى ديزنى على مسرح النافورة بالأوبرا.. الجمعة

ترجمة كتاب تحية عبدالناصر «ذكريات معه» إلى الروسية

انطلاق سلسلة حوارات «التعليم وتحولاته.. وعود وعهود» الجمعة