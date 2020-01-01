«طفولة القليوبية» يتقدم بطلب لوضع طفلة «منور قليوب» بالمستشفى

أعلنت سلوى ترك، مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة بمحافظة القليوبية، تقدمها بطلب لنيابة قليوب بضرورة وضع الطفلة "ب" والتى قام والدها بتعذيبها وربطها بسلاسل حديدية بمنور منزلهم بقرية عزبة إمام، في أحد المستشفيات لتقديم الرعاية الصحية لها، نظرا للحالة التي بها الطفلة نتيجة آثار التعذيب، وذلك قبل إيداعها بأحد دور الرعاية بقليوب.وأوضحت مقرر فرع المجلس القومي للأمومة والطفولة فى تصريحات صحفية، أنه يجري حاليا فحص الأطفال الأشقاء الآخرين للطفلة وما إذا كان يمارس عليهم تعذيب من عدمه، وهل أن البنت وحدها من تعرضت لهذا السلوك، موضحة أن الأب إنهم البنت في التحقيقات بادعاءات لا أساس لها من الصحة فهي لا حول لها ولا قوة.فيما قررت نيابة قليوب حبس "إ. ح" والد الطفلة "ب" لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه تعذيب نجلته 11 عاما، وتقييدها بالسلاسل الحديدية وانتشار آثار طفى السجائر بجسدها والتعذيب بأنحاء جسدها، كما أمرت النيابة العامة بإيداع الطفلة "ب" بدار لرعاية الأطفال بقليوب.وكان المجلس القومى للطفولة والأمومة أعلن عن نجاحه فى إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقى بلاغا من أحد الجيران والذى طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية لإغاثة وإنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.