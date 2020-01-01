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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

تأجيل الدورة الـ 13 من المهرجان القومي للمسرح لشهر ديسمبر

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:17 م
المهرجان القومي للمسرح
المهرجان القومي للمسرح
أمير محمد خالد
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اجتمع أعضاء اللجنة العليا للمهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان القدير يوسف إسماعيل، لمناقشة كافة تفاصيل الدورة الـ 13 من عمر المهرجان والتي تحدد إقامتها في شهر ديسمبر لعام 2020، وقد التزم كل الحضور بارتداء الكمامة في الاجتماع بالمسرح القومي والالتزام بكل الوسائل الاحترازية والوقائية.

و ناقش أعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الأول ملف الاحتفال بمرور 150 عاما علي المسرح المصري، واستقروا علي وضع لائحة جديدة للمهرجان بعد عدة اجتماعات مقبلة ولكن تم التأكيد علي تدشين موقع رسمي خاص بالمهرجان وفعالياته، ومسابقاته، وأنشطته المختلفة، وتحديد مقر إداري دائم للمهرجان.

ويستكمل أعضاء اللجنة العليا في الاجتماعات التالية كافة التفاصيل الأخرى التي تخص عنوان الدورة الجديدة، وشروط التسابق، والمكرمين، وأعضاء لجنة التحكيم، ورسم السياسة العامة للمهرجان في دورته الـ 13 بشكل عام، ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه في شهر ديسمبر.

وتتكون اللجنة العليا للمهرجان القومى للمسرح في دورته الثالثة عشر من 13 عضوا من أجيال مختلفة وتخصصات متنوعة فى مجال المسرح، وهم: الفنان القدير يوسف إسماعيل (رئيسا للمهرجان)، وعضوية كل من الفنان القدير أشرف عبد الغفور، والدكتورة هدى وصفي، والفنان محمد رياض، والناقد جرجس شكري، والمخرج حمدي حسين بكري، والفنانة الدكتورة هايدي عبد الخالق.

بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم وهم المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، والدكتور فتحي عبدالوهاب، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والفنان إسماعيل مختار، رئيس الادارة المركزية للبيت الفني للمسرح (مديرا للمهرجان)، والدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، والدكتور أحمد عواض، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة، والفنان القدير ياسر صادق، رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، والمنسق العام للمهرجان ماجدة عبد العليم.

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