حاكمة طوكيو تدعو المواطنين إلى الالتزام بالعزل بعد تزايد إصابات كورونا

دعت حاكمة العاصمة اليابانية "طوكيو" كويكي يوريكو، المواطنين إلى التزام بيوتهم خلال العطلة الأسبوعية المقبلة والتي تمتد لأربعة أيام، وذلك بعد عودة حالات الإصابة بفيروس "كورونا" المستجد للتزايد مجددًا.وقالت يوريكو - في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، حسبما نقلت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) -: "إن حالات الإصابة تنتشر الآن بمناطق أوسع وفي مجموعات عمرية مختلفة، وإن عدد الحالات اليومية اقترب من تخطي حاجز الـ300 حالة يوميًا"، مؤكدة ضرورة منع حدوث المزيد من حالات العدوى.وطالبت السكان بالبقاء داخل المنازل في الإجازة الممتدة أربعة أيام بدءًا من غد الخميس، واتخاذ الإجراءات الاحترازية في حال الخروج، داعية كبار السن ومن يعانون من حالات مرضية بشكل خاص إلى اتخاذ الاحتياطات نظرًا لأنهم معرضون بشكل أكبر للأعراض الشديدة.كما جددت يوريكو التحذيرات من أن العديد من الشباب قد لا تظهر عليهم أي أعراض أو تظهر عليهم أعراض خفيفة ويمكن أن ينشروا الفيروس دون أن يدركوا احتمال إصابتهم بالعدوى.