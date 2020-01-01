«الاختيار» يؤجل تحضيرات أحمد مكي للجزء السادس من «الكبير أوي»

أجل الفنان أحمد مكي تحضيرات الجزء السادس من مسلسل "الكبير اوي"، الذي كان من المقرر ان يخوض به سباق رمضان المقبل 2021، حيث يعمل حاليًا علي مشروع درامي جديد بعد أن ترشيحه لمشاركة النجم كريم عبدالعزيز في مسلسل "الأختيار" الجزء الثاني المقرر تقديمه في رمضان المقبل.ومن المقرر ان يتم الإعلان خلال أيام عن تفاصيل تعاقد مكي ومشاركته في الجزء الثاني من مسلسل "الاختيار"، ومن ناحية أخري يواصل مكي حاليًا بروفات عرض "حزلئوم" الذي يعود من خلاله للمسرح ويقدم فيه لأول مرة شخصية حزلئوم علي خشبة المسرح.