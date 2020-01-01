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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس الأب المتهم بتعذيب طفلة قليوب وإيداعها فى دار رعاية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:08 م
حبس اب متهم
حبس اب متهم
كتب صلاح حسنى
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قررت نيابة قليوب بمحافظة القليوبية، اليوم الأربعاء، حبس الأب المتهم بتعذيب طفلته، 11 عامًا، وتقييدها بالسلاسل 4 أيام على ذمة التحقيقات مع التجديد له فى الميعاد، كما قررت النيابة إيداع الطفلة بدار رعاية.

وكشفت تحقيقات النيابة ععن أن الجيران أكدوا خلال التحقيقات أن والدها هو من سبب لها أضرارًا جسيمة لحقت بجسدها بعد أن قام بتقييدها بالسلاسل وضربها وظهور طفى سجائر بجسدها النحيل، وأضاف الجيران أنهم لاحظوا سلوك الأب وتعذيبه للطفلة وأبلغوا خط نجدة الطفل ليرحموها من العذاب.

وكان المجلس القومي للطفولة والأمومة قد أعلن عن نجاحه في إنقاذ الطفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب، بعد أن تلقى المجلس بلاغًا من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب لإغاثة وإنقاذ الطفلة من تعذيب والدها وزوجته، حيث قيدها الأب بسلسلة حديدية بمنور مسكنها، ما أحدث بها إصابات بالغة، وعلى الفور تم تحرير بلاغ على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، بسرعة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، وتمت إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام، ونسقت مع المستشار المحامى العام الأول لنيابة استئناف طنطا، وكلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق فى الواقعة.

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