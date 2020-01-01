إسرائيل تطلق قذائف حارقة على سهل المجيدية على الحدود اللبنانية

أطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، قذائف حارقة على سهل المجيدية على الحدود اللبنانية الجنوبية، حسب ما أفادت فضائية سكاي نيوز عربية، الآن في خبر عاجل.هذا، وكانت وسائل إعلام عبرية، قد قالت في وقت سابق من اليوم، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي رفع من حالة التأهب على الحدود اللبنانية، بعد إعلان حزب الله اللبنانى عن مقتل أحد عناصرها فى غارة إسرائيلية بسوريا، مساء الإثنين، حسب ما نقل موقع رام الله الإخباري.