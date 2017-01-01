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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

اعتماد نتيجة العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:07 م
طارق شوقي
طارق شوقي
نورهان عبدالرحمن
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اعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة الجيولوجيا وعلوم البيئة لطلاب الشعبة العلمية علوم بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019-2020 (الدور الأول).

جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقد مع موجهي عموم المادة ومشرفى التقدير على مستوى قطاع القاهرة، لمناقشة وجهة نظر الموجهين فى مستوى الامتحان وتوضيح أي نقاط قد تكون في مصلحة الطلاب، وفى ضوء هذا الاجتماع تم البدء أمس فى تقدير العينة العشوائية، وقد جاءت نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة الجيولوجيا وعلوم البيئة، البالغ عددها 11 ألف 835 ورقة، أسفرت عن نجاح 11184 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح 94.5%.

وأشار الدكتور رضا حجازى، نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحانات الثانوية، أن 5684 طالبًا وطالبة (بنسبة 50.82% من إجمالي العينة العشوائية) حصلوا على نسبة نجاح من 90% إلى أقل من 100%، فضًلا عن حصول 916 طالبًا وطالبة على الدرجات النهائية، كما حصل 2047 طالبًا وطالبة (بنسبة 18.30% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 1127 طالبًا وطالبة (بنسبة 10.08% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.

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