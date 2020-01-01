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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تكليف عصام فرج بتسيير أعمال الأمانة العامة لـ«الأعلى للإعلام» لحين الاستقرار على التشكيل النهائى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:05 م
عصام فرج
عصام فرج
محمد جعفر
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كلف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الدكتور عصام فرج الأمين العام للمجلس الحالي، بتسيير أعمال منصب الأمين العام ، كما قرر المجلس تكليف المستشار القانوني بتسيير الأعمال لحين الاستقرار على التشكيل النهائي للمجلس.

ويجري المجلس مشاورات لاختيار الأمين العام الجديد، وسط ترجيحات باختيار الكاتب الصحفي جمال شوقى عضو المجلس السابق والدكتور عصام فرج الأمين العام الحالي في المنصب.

وقال كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إنه تم الإبقاء على 4 شخصيات في مناصبهم لتسيير الأعمال وهم "الأمين العام والمستشار القانوني ورئيسة القطاع المالي والإداري، ورئيس المكتب الفني" إلى حين الاستقرار على الشكل النهائي.

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