زر مكسور في زي الأمير جورج في حفل ميلاده.. هل الأمر مقصود؟

انتشرت صورتين جديدتين للاحتفال بعيد الميلاد السابع للأمير جورج، وبالطبع كان توجد العديد من التفاصيل التى ركز عليها محبيهم، لكن الجميع غاب عنه فى الصورة الأولى التى يظهر فيها الطفل أمام باب أزرق شاحب، يوجد زر مكسور فى قميص الطفل الملكي.من المحتمل أن تكون والدته كيت ميدلتون على علم بحادث خزانة الملابس، لكنها اتخذت قرارًا بإطلاق الصورة بغض النظر، فهي تعكس طفلها الصغير المحب للمرح، الذي يستمتع باللعب مثل أي طفل عمره 7 سنوات، متغاضية عن التقاليد الملكية التى يمكن أن تنتقد عدم اهتمامها بخزانة ملابس الطفل.واشتهر كل من ويليام وكيت بنهجهما العملي في تربية الأطفال، حيث تحدثت الدوقة بصراحة في عدد من المناسبات حول رعاية أطفالها، وعلى الرغم من أن لديها مربية هى ماريا تيريزا، لكنها تقوم بواجباتها كاملة مثل أى أم، تفعل كل شىء ممكن من أجل راحة أطفالها، وتقوم بالذهاب معهم إلى الحضانة.الصورتين للأمير الشاب، التقطتهما والدته كيت، في الصورة الأولى يمكن رؤية جورج وهو يبتسم للكاميرا بابتسامة مسننة، مرتديًا قميص بولو كاكي وجينز، وتظهر اللقطة الثانية الملكي وهو يلعب في حديقة الأسرة، مرتديًا قميصًا مطبوعًا.وكانت الملكة إليزابيث قد بعثت برسالة عامة إلى حفيدها الأمير جورج احتفالًا بعيد ميلاده السابع على الحساب الرسمي للعائلة الملكية على إنستجرام، مع لقطة عيد ميلاد لجورج: "أتمنى للأمير جورج عيد ميلاد سعيد".