بعد أول أسبوع.. سعد لمجرد يحقق 12 مليون مشاهدة بـ«عدى الكلام»

طرح النجم المغربي سعد لمجرد منذ اسبوع تقريبا أغنيته الجديدة "عدى الكلام"، والتي قدمها باللهجة المصرية، محققا من خلالها نسب مشاهدة مرتفعة للغاية عبر قناته بموقع "يوتيوب".وحقق المطرب نجاحا كبيرا بنسب متابعة الجمهور لأغنيته الجديدة والتي وصلت إلى 12 ونصف مليون مشاهدة، في غضون أسبوع من طرح الأغنية على قناته بموقع الفيديوهات الشهير مقتربًا من حصد المليون 13.وتعتبر الأغنية هي العمل الأول للمطرب باللهجة المصرية للمرة الأولى، ويتعاون فيها مع كل من الشاعر الغنائي أمير طعيمة، والملحن عزيز الشافعي، والموزع الموسيقي توما، وكان قد احتفل بوصوله لعشرة ملايين متابع على الموقع الشهير، وهو ما جعله ينال الدرع الماسي، كأول مطرب عربي يصل لهذا العدد الكبير من المشاهدين.