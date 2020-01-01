«الصحة» تنفي الانتشار الهوائي لكورونا: ممكن في هذه الحالات فقط

نفى الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان عضو اللجنة العلمية المنوطة بوضع بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، ما تم تداوله عن الانتشار الهوائي لفيروس كورونا والذي يستلزم إجراءات احترازية أشد صرامة.ولفت أمين لـ "الدستور"، إلى أن كافة الدراسات أكدت أن حجم فيروس كورونا أثقل وأكبر نسبيًا من حجم الفيروسات المعتادة وبالتالى تعلقه في الهواء لمدة طويلة غير وارد.وأضاف أن الانتشار الهوائى لفيروس كورونا يمكن أن يتواجد في بعض المواقف ومنها الأماكن الضيقة والسيئة التهوية والمنشآت الطبية خلال إجراء التشخيص الطبي لحالات الكورونا أو إجراء المناظير الطبية، ولكنه قد يكون الفيروس عالق في الهواء لفترة محدودة جدًا وليس لفترة طويلة.وأكد عضو اللجنة العلمية، أنه إذا كان الفيروس ينتشر بشكل هوائى، كانت أعداد الإصابة أضعاف الأعداد الحالية وبشكل يصعب السيطرة عليه.