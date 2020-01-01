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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«علمية كورونا»: الفيروس لم يتحور.. ولا دليل على اقتراب «موجة ثانية»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:28 م
كورونا في مصر
كورونا في مصر
فاتن خديوى - سارة سعودى
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أكد الدكتور وجدى أمين، مدير إدارة الأمراض الصدرية بوزارة الصحة والسكان عضو اللجنة العلمية المنوطة بوضع بروتوكول علاج فيروس كورونا المستجد، أنه لا يوجد دليل علمى على اقتراب موجة ثانية من فيروس كورونا المستجد، لافتًا إلى أن الأمر يحتاج لدراسة دقيقة للوقوف على موعد انتهاء الموجة الأولى وبدء الموجة الثانية ومدى شدتها وتأثيرها على المصابين.

وأوضح في تصريحات خاصة لـ"الدستور" أنه لا يوجد أي تحور لفيروس كورونا المستجد حتى الآن، مشددًا على ضرورة التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات وإجراءات التباعد الاجتماعى والالتزام بالعزل المنزلى للحالات المصابة سيسهم في الحد من انتشار الفيروس.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".

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