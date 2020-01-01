751 إصابة و5 وفيات جديدة بكورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، تسجيل 5 حالات وفاة، و751 إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 417 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 61 ألفا و185 حالة.وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند، في بيان صحفي، إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى، حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 127 حالة، مشيرًا إلى أنه تم اجراء 4139 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 471 ألف مسحة.وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيًا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الثلاثاء، تسجيل 4 حالات وفاة، و671 اصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 412 حالة، واجمالي عدد المصابين الى 60 ألفا و434 حالة حتى يوم أمس.