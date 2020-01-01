موسكو: الاعتداء الأمريكي على الصحفيين الروس «غير مقبول»

دعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة لصحفييها وفقا للالتزامات الدولية بعد هجوم استهدف صحفيين روس في بورتلاند.وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: لقد هاجمت الشرطة الأمريكية طاقم تصوير من القناة الأولى الروسية، حيث تم استخدام القوة البدنية ضد الصحفيين وتضررت المعدات المهنية.وأضافت: "نعتبر الأعمال العدوانية المتعمدة لقوات الأمن الأمريكية ضد ممثلي وسائل الإعلام غير مقبولة"، داعية السلطات المختصة في الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام.وتابعت زاخاروفا أنه على خلفية هذا الوضع، فإننا مضطرون مجددًا إلى مناشدة المنظمات الدولية، التي تسعى لحماية حقوق وحريات الصحفيين.