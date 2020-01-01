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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

موسكو: الاعتداء الأمريكي على الصحفيين الروس «غير مقبول»

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:15 م
ماريا زاخاروفا
ماريا زاخاروفا
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دعت وزارة الخارجية الروسية، الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة لصحفييها وفقا للالتزامات الدولية بعد هجوم استهدف صحفيين روس في بورتلاند.

وقالت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء: لقد هاجمت الشرطة الأمريكية طاقم تصوير من القناة الأولى الروسية، حيث تم استخدام القوة البدنية ضد الصحفيين وتضررت المعدات المهنية.

وأضافت: "نعتبر الأعمال العدوانية المتعمدة لقوات الأمن الأمريكية ضد ممثلي وسائل الإعلام غير مقبولة"، داعية السلطات المختصة في الولايات المتحدة إلى ضمان المعاملة المناسبة للصحافة بما يتماشى مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان وحرية الإعلام.

وتابعت زاخاروفا أنه على خلفية هذا الوضع، فإننا مضطرون مجددًا إلى مناشدة المنظمات الدولية، التي تسعى لحماية حقوق وحريات الصحفيين.

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