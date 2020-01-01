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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

افتتاح وحدة تحاليل كورونا بجامعة الإسكندرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:11 م
الدكتور عصام الكردى
الدكتور عصام الكردى
هبه عويضه
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افتتح الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية، اليوم، وحدة تحاليل كورونا بمستشفى سموحة الجامعى لإجراء تحاليل "كوفيد- 19" بنظام Drive Through بالتعاون مع شركة برايم سبيد، وزارة التعليم العالى ممثلة فى المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية.

وعرض الدكتور وائل نبيل عبدالسلام، عميد كلية الطب، تفاصيل خدمة التحاليل بهذا النظام من خلال الحجز للمواطنين عن طريق الاتصال أو APP Mobile، ثم يدخل المواطن بسيارته الخاصة لعمل المسحة وهو داخلها، ويستلم النتيجة خلال 48 ساعة، وكذلك الحصول على شهادة موثقة معتمدة لتقديمها للسفر إلى الخارج إذا لزم الأمر.

حضر الافتتاح الدكتور تامر عبدالله، المدير التنفيذى لمستشفيات الجامعة، الدكتور مجدى البردينى، رئيس قسم التحاليل الطبية بكلية الطب، الدكتورة دعاء حشاد، مدير مشروع Drive Through بالمستشفيات الجامعية ومديرو مستشفى سموحة للطوارئ وسموحة للأطفال.
الدكتور عصام الكردى
الدكتور عصام الكردى
افتتاح وحدة تحاليل كورونا بجامعة الإسكندرية
الدكتور عصام الكردى
الدكتور عصام الكردى
الدكتور عصام الكردى
افتتاح وحدة تحاليل كورونا بجامعة الإسكندرية
الدكتور عصام الكردى

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