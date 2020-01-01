2331 إصابة جديدة بكورونا ووفاة 44 فى السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الأربعاء، في تقريرها اليومى بشأن مستجدات تفشي الفيروس الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، عن رصد 44 وفاة جديدة ناجمة عن الوباء (مقابل 34 وفاة يوم أمس)، ما يمثل أكبر قفزة في حصيلة الوفيات منذ 15 يوليو عندما تم تسجيل 45 وفاة.وسجلت الوزارة خلال آخر 24 ساعة 2331 إصابة جديدة بالفيروس التاجي، مقابل 2476 إصابة، أمس، ما يمثل أدنى حصيلة إصابات يومية منذ الثالث من يونيو الماضي عندما تم رصد 1975 إصابة.وأصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات بـ"كوفيد-19" التي سجلت في المملكة منذ بداية الجائحة 258156، بما في ذلك 2601 حالة وفاة و45157 حالة نشطة، منها 2143 مريضًا فى حالة حرجة.وتماثل 3139 مريضًا للشفاء في السعودية منذ يوم أمس، ما يرفع إجمالي عدد المتعافين إلى 210398 شخصًا.