تفاصيل اختطاف ناشطة ألمانية فى العراق

كشف المحلل السياسي العراقي عمادالدين الجبوري اليوم الأربعاء، عن كواليس اختطاف الناشطة الألمانية مديرة القسم الثقافي في معهد جوته الألماني في العراق هيلا مويس.وكتب الجبوري في تغريدة له عبر تويتر، كشف ضابط مرور في قاطع أبو نؤاس أن السيارة التي خطفت الألمانية هيلا مويس تابعة للحشد الشعبي- مكتب الأمن وكانت تراقب المكان ثلاثة أيام وقبل الحادث بيوم تم إيقاف العجلة وأبرزوا هوياتهم مكتوب عليها "رئاسة الوزراء- الحشد الشعبي- مديرية الأمن".وتعرضت المواطنة الألمانية التي تقيم في العراق منذ 5 سنوات على يد مسلحين مجهولين، حيث حاصروها بسيارتين أثناء مرورها بدراجتها الهوائية في شارع "أبونؤاس" المطل على نهر دجلة وسط العاصمة بغداد.