صورة المتهم بالتحرش بسيدة وقتل زوجها فى بولاق

حصلت "الدستور" على صورة المسجل خطر المتهم بطعن شاب بسلاح أثناء دفاعه عن التحرش بزوجته فى منطقة بولاق الدكرور.وتمكنت مباحث الجيزة من إلقاء القبض على المتهم "سيد.ح"، عاطل، مقيم بنفس شارع المجني عليه وأسرته، وسبق اتهامه في عدة وقائع.وكان دائم التعرض لزوجة الضحية حتى تجرأ على طلب رقم هاتفها المحمول، فأخبرت زوجها بما يحدث فتشاجر معه وتدخل الأهالي لفض النزاع واتفق على عدم التعرض لها مرة أخرى.وعند رجوع الضحية من عمله شاهد المتهم يجلس أمام منزله، وأمره بعدم الجلوس، فرفض الأخير فتشاجر معه على هذا الأساس، كان معه "مطواة" فقام بطعنه عدة مرات.تلقى قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا يفيد مقتل عامل، وانتقل رجال المباحث برئاسة المقدم محمد الجوهرى إلى محل الواقعة.وتبين أن المجنى عليه نشبت مشاجرة بينه وبين جاره، فتعرض العامل للاعتداء على يد جاره ما أدى إلى مقتله، وهو ما دفع أفراد أسرته لإشعال النار بمسكن المتهم.