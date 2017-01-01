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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

تأجيل محاكمة 9 متهمين بسرقة خط بترول بالعامرية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:51 م
محاكمة متهمين
محاكمة متهمين
الإسكندرية - مصطفي فتحي:
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قررت محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الأربعاء، تأجيل محاكمة 9 متهمين إلى جلسة 23 سبتمبر المقبل، بعد اتهامهم بالتجمهر وإتلاف مال عام مملوك للهيئة العامة للبترول بمنطقة العامرية.

ترجع أحداث القضية رقم 1063 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة العامرية أول، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من مأمور قسم شرطة العامرية أول يفيد بضبط مجموعة أشخاص خلال إتلافهم خط بترول لسرقته بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة العامرية أول قيام كل من "م.ص.ع"، 35 سنة، مزارع، و"م.ن.ع"، 32 سنة، عاطل و"ع.س.م"، 36 سنة، مقاول، و"خ.ع.م"، 34 سنة، تاجر أغنام، و"ك.إ.ع"، 28 سنة سائق، و"أ.ص.م"، 45 سنة، فلاح، و"م.أ.م"، 40 سنة، صاحب شركة، و"م.م.أ"، 31 سنة، مقاول نقل، و"ف.س.س"، 37 سنة، مقاول، بتركيب محابس على الخط رقم 20 بمنطقة الميناء الحمراء إلى محطة سيدي كرير والمملوك للهيئة العامة للبترول وذلك لسرقة مواد البترول الخام من الخط ومستخدمين في ذلك معدات وسيارة.

وتبين من تقرير شركة أنابيب البترول أن الخسائر تقدر بحوالي ثلاثة وعشرون مليون وأربعمائة وثمانية وعشرون ألف وثلاثمائة وأربع جنيها وثلاثمائة وأربعة وخمسون قرشًا وأن تكلفة الصيانة للخط عقب إتلافه بلغت أحدى عشرة الف وخمسمائة وخمسة وخمسون جنيها وبعرضهم على النيابة العامة قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

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