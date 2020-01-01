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الأربعاء 22 يوليه 2020 الموافق 01 ذو الحجة 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التموين» تعد المخابز بسداد مستحقاتها المالية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:51 م
عطية حماد
عطية حماد
صلاح عامر
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كشف عطية حماد رئيس شعبة المخابز بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اجتمع بشعبة المخابز خلال الأسبوع الجاري لمناقشة وضع آليات حقيقية لتطبيق منظومة الخبز الجديدة.

ووعد حماد، أصحاب المخابز بعمل تسويات مالية بين الهيئة العامة للسلع التموينية وأصحاب المخابز سواء كانت مستحقة أو مدينة، قائلا: لن يضيع حق وراءه مطالب، واصفا إياها بأنها خطوة إيجابية لعودة الحقوق لأصحابها بعد مطالبات متعددة منذ عام ٢٠١١ حتى الآن، ولم تصرف تلك المستحقات المتأخرة.

وأضاف لـ"الدستور"، أن المناقصة التي سيتم إجراؤها بين المخابز والتموين سيتم تنفيذها من خلال وزارة المالية لها هي المسؤولة عن تلك التسويات وصرف المستحقات المتأخرة.

وأشار إلى أنه التقى اليوم المحاسب أحمد مهدي المشرف على قطاع الرقابة والتوزيع في وزارة التموين، لمناقشة تفاصيل التسويات وتشكيل اللجنة لها والتي تضم أصحاب المخابز ومعرفة كيفية السداد والخصم الغرامات المالية من المستحقات المتأخرة.

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