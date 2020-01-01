البوستر الأول لمسلسل محمد رمضان «موسى»

نشر الفنان محمد رمضان البوستر التشويقي الأول لمسلسله الجديد «موسى» المقرر المنافسة به خلال الموسم الرمضاني القادم.وتصدر رمضان البوستر الأول، كما تمت كتابة الاسم بخط معين من أجل اعتباره كـ"لوجو" مميز للعمل باللون الأحمر.العمل الجديد من تأليف ناصر عبدالرحمن ومن إخراج محمد سلامة، وجاء العمل بديلًا لمسلسل أحمد زكي الذي قرر محمد رمضان تأجيله هذا العام والاتجاه للعمل الجديد في مفاجأة للجمهور.وأعلن محمد رمضان أنه سيؤجل مسلسل أحمد زكي لحين إيجاد حل مع الورثة لرفضهم تقديم سيرته الفنية حاليًا ووجود معوقات أجلت خروج العمل للنور بعد أن كتب الكاتب الكبير بشير الديك حلقتين منه.